В Самарской области более 12,6 тысячи выпускников сдавали ЕГЭ, среди них — 244 стобалльника

В этом году в Самарской области кампания ЕГЭ прошла для более чем 12,6 тыс. выпускников. Приоритетными предметами по выбору для ребят стали профильная математика, физика, информатика, химия, биология, сообщает региональное министерство образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам основного периода ЕГЭ, включая резервные и «президентские» дни, было получено 244 стобалльных результата. Среди них: 18 двухсотбалльников и 1 трехсотбалльник (Илья Макаров из Сызрани).

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» в этом году получили 2692 выпускника, из которых 1546 — золотые медали и 1146 — серебряные. Возросло количество выпускников, сдавших экзамен по приоритетным предметам на 60 баллов и выше. Правом улучшить свой результат в так называемые «президентские» дни воспользовались более 2,1 тыс. ребят.

Руфия Кутляева