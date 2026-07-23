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В Самарской области более 12,6 тысячи выпускников сдавали ЕГЭ, среди них — 244 стобалльника

В этом году в Самарской области кампания ЕГЭ прошла для более чем 12,6 тыс. выпускников. Приоритетными предметами по выбору для ребят стали профильная математика, физика, информатика, химия, биология, сообщает региональное министерство образования.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам основного периода ЕГЭ, включая резервные и «президентские» дни, было получено 244 стобалльных результата. Среди них: 18 двухсотбалльников и 1 трехсотбалльник (Илья Макаров из Сызрани).

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» в этом году получили 2692 выпускника, из которых 1546 — золотые медали и 1146 — серебряные. Возросло количество выпускников, сдавших экзамен по приоритетным предметам на 60 баллов и выше. Правом улучшить свой результат в так называемые «президентские» дни воспользовались более 2,1 тыс. ребят.

Руфия Кутляева