Выручка крупнейших девелоперов России упала на 6,3%

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), выручка от продаж 20 крупнейших российских девелоперов за первое полугодие 2026 года снизилась на 6,3% и составила 869,9 млрд руб., пишут «Ведомости». Общий объем выручки всех застройщиков России сократился лишь на 1%, до 2,6 трлн руб., а компании, не входящие в топ-20, даже увеличили выручку на 2%, до 1,7 трлн руб.

Самое резкое падение доходов показала группа компаний «Самолет» — на 48-51%, в зависимости от источника. Это связано с высокой закредитованностью и сокращением портфелей проектов. Другой лидер рынка, ГК ПИК, также испытывает снижение показателей под влиянием ужесточения ипотечных условий и высокой ключевой ставки.

Кроме «Самолета» и ПИК, проблемы испытывает и «Донстрой», столкнувшийся с высокой закредитованностью. В то же время небольшие застройщики демонстрируют рост выручки, что говорит о более высокой устойчивости малого бизнеса в отрасли.