Бастрыкин: более 630 жителей Курской области погибли из-за вторжения ВСУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил о больших потерях среди мирных жителей Курской области в результате вторжения вооруженных сил Украины, которое длилось с августа 2024 года по апрель 2025 года. По его данным, погибли 633 человека, ранения получили 561 человек, включая 25 детей.
Александр Бастрыкин уточнил, что всего по уголовным делам, связанным с вторжением ВСУ, признаны потерпевшими и допрошены почти 87,2 тыс. человек. По результатам проведенных экспертиз установлен ущерб на сумму 504,9 млрд руб. Кроме того, более 400 человек уже осуждены за преступления, связанные со вторжением.
За время боевых действий на территории Курской области военные следователи возбудили 709 уголовных дел, из них 704 о терактах. В суд направлено 322 дела против 462 украинских военнослужащих, рассмотрено 280 дел, 413 боевиков признаны виновными в террористических актах.
Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области началось 6 августа 2024 года, а операция по полному освобождению региона завершилась 26 апреля 2025 года. За этот период в Курской области действовал режим чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции, а президент Владимир Путин характеризовал ситуацию как «очень сложную».
В ходе вторжения украинские военнослужащие занимали населенные пункты, строили укрепления, вели слежку за бойцами ВС РФ, запугивали мирных жителей и препятствовали их эвакуации. По данным Следственного комитета России (СКР), в нападении участвовали наемники из девяти стран, включая Грузию, Данию, Колумбию, Швецию, Норвегию, Парагвай, Перу, Великобританию и Бразилию. Всего порядка 3,5 тыс. наемников из более чем 70 стран были замечены в нападении на Курскую область, из них 134 человека уже получили приговоры. Также в ходе атак повреждались объекты гражданской инфраструктуры и частные домовладения, а предварительный ущерб оценивался в 3 млрд руб.
Всего Следственный комитет России (СКР) возбудил более 600 уголовных дел по фактам преступлений украинской армии в Курской области. Более 230 военнослужащих ВСУ уже получили приговоры, в том числе за террористические акты и убийства мирных жителей. Так, были вынесены приговоры солдатам ВСУ за участие в боях, создание огневых позиций, воспрепятствование эвакуации граждан и ведение разведки, с наказанием до 28 лет лишения свободы.