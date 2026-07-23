Бастрыкин: более 630 жителей Курской области погибли из-за вторжения ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил о больших потерях среди мирных жителей Курской области в результате вторжения вооруженных сил Украины, которое длилось с августа 2024 года по апрель 2025 года. По его данным, погибли 633 человека, ранения получили 561 человек, включая 25 детей.

Александр Бастрыкин уточнил, что всего по уголовным делам, связанным с вторжением ВСУ, признаны потерпевшими и допрошены почти 87,2 тыс. человек. По результатам проведенных экспертиз установлен ущерб на сумму 504,9 млрд руб. Кроме того, более 400 человек уже осуждены за преступления, связанные со вторжением.

За время боевых действий на территории Курской области военные следователи возбудили 709 уголовных дел, из них 704 о терактах. В суд направлено 322 дела против 462 украинских военнослужащих, рассмотрено 280 дел, 413 боевиков признаны виновными в террористических актах.