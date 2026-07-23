Военный вертолет с пятью военнослужащими упал на авиабазе в Чехии

Вертолет чешских ВВС Venom разбился на авиабазе вблизи Намешти-над-Ославой. На борту было пять военнослужащих, сообщила пресс-служба армии Чехии. По данным чешского информагентства CTK, один человек погиб. Официальной информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. «Мы опубликуем дополнительную информацию, как только это станет возможным», — указано в сообщении чешской армии в X.

Вертолет UH-1Y Venom производит американская компания Bell Textron. Это многоцелевой вертолет, оснащенный двумя двигателями T700-GE-401C производства General Electric.