Пермский санаторий обжалует отмену взыскания с его экс-руководителей 147 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа принял к производству кассационную жалобу ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий “Сосновый бор”», следует из картотеки суда. Ранее первая инстанция удовлетворила иск владелицы ООО Маргариты Именных и взыскала с экс-руководителей учреждения Павла Шубенцева и Натальи Белобородовой 147,49 млн руб. Однако апелляция это решение отменила. Кассация назначила судебное заседание по жалобе на 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vlagere.ru Фото: vlagere.ru

Корпоративный спор, касающийся санатория «Сосновый бор», начался еще в сентябре 2024 года. Тогда Маргарита Именных, дочь умершего в 2020 году бывшего руководителя ПАО «Трест №14» Владимира Мачехина, обратилась с иском к своей сестре Наталье Белобородовой и Павлу Шубенцеву. Сумма требований составила 147,9 млн руб. Ответчики в разное время занимали должности исполнительного директора ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий “Сосновый бор“».

Арбитражный суд Пермского края согласился с версией истца, что топ-менеджеры заключили заведомо невыгодный договор аренды, по которому взяли у АО «Маэстро» часть имущества санатория. При этом компания-арендодатель была связана с ответчиками, то есть стороны заключали сделку с заинтересованностью. В итоге в период исполнения обязанностей руководителей ответчиками был причинен ущерб ООО на 115,1 млн руб., в том числе из-за завышения цены договора аренды. Кроме того, общество упустило выгоду на 32,3 млн руб., поскольку руководители лишили компанию медицинской лицензии. Из-за этого она не смогла заключить госконтракты на медобслуживание в 2024 году. В итоге их получило АО «Маэстро».

C выводами суда первой инстанции не согласились как Наталья Белобородова и Павел Шубенцев, так и вдова скончавшегося экс-гендиректора Валентина Мачехина. Их апелляционные жалобы основывались на том, что госпожа Именных не привела доказательств того, что у ответчиков был умысел на причинение ущерба «Сосновому бору» или они допустили грубую неосторожность. Заключение договора аренды, по их мнению, было разумным и обоснованным решением. В итоге Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и принял новый судебный акт, отказав Маргарите Именных в удовлетворении исковых требований.