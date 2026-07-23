В Перми будут судить участников преступного сообщества, сбывавших наркотики в нескольких субъектах РФ

ГУ МВД России по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении пятерых участников преступного сообщества, обвиняемых в сбыте наркотиков через интернет в Перми, Тюмени, Челябинске, Нижнем Тагиле, Адлере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю в сентябре 2025 года. Были задержаны трое мужчин 2004, 1997 и 1994 годов рождения и две девушки 1990 и 2000 годов рождения.

В ходе обысков по месту жительства, личных досмотров, в обнаруженных тайниках и закладках, гараже и даче, из незаконного оборота изъято более 7,5 кг наркотиков, среди которых мефедрон, кокаин, гашиш и производное N-метилэфедрона, 500 гр. прекурсоров.В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.