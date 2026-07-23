В «Рачейских скалах» остановили нелегальное ралли на квадроциклах
Координаторы режима охраны памятника природы «Рачейские скалы» в Самарской области пресекли заезд квадроциклистов, устроивших ралли на особо охраняемой природной территории. Участники заезда проигнорировали установленные правила посещения ООПТ. Об этом сообщает региональное минприроды.
Фото: Минприроды Самарской области
За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ. Ранее в органы экологического надзора поступили материалы о 16 транспортных средствах, нарушивших режим охраны территории. Для установления собственников техники направлены запросы в полицию. После того, как личности владельцев установят, их планируют привлечь к ответственности.