В «Рачейских скалах» остановили нелегальное ралли на квадроциклах

Координаторы режима охраны памятника природы «Рачейские скалы» в Самарской области пресекли заезд квадроциклистов, устроивших ралли на особо охраняемой природной территории. Участники заезда проигнорировали установленные правила посещения ООПТ. Об этом сообщает региональное минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды Самарской области Фото: Минприроды Самарской области

За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ. Ранее в органы экологического надзора поступили материалы о 16 транспортных средствах, нарушивших режим охраны территории. Для установления собственников техники направлены запросы в полицию. После того, как личности владельцев установят, их планируют привлечь к ответственности.

Георгий Портнов