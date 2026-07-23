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На юго-западе Франции из-за лесных пожаров эвакуировали более 20 тыс. человек

На юго-западе Франции ситуация с лесными пожарами остается критической, продолжается массовая эвакуация. Об этом сообщает Liberation. Из-за порывистого ветра и жаркой и сухой погоды пламя продолжает распространяться, угрожая населенным пунктам. В лесах Ланд-де-Гасконь уже эвакуировано более 20 тыс. человек.

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Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Manon Cruz / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Manon Cruz / Reuters

Фото: Manon Cruz / Reuters

Фото: Manon Cruz / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

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Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Manon Cruz / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Manon Cruz / Reuters

Фото: Manon Cruz / Reuters

Фото: Manon Cruz / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Из-за порывистого ветра и жаркой погоды пламя распространяется быстрее, чем обычно. Например, вспыхнувший пожар в коммуне Сомо в Жиронде охватил 2,4 тыс. га, а в ночь с 22 на 23 июля. Площадь возгорания в департаменте увеличилась в шесть раз.

Глава МВД страны Лоран Нуньес отметил, что с начала года во Франции зафиксировано более 12,5 тыс. возгораний. По его словам, общая площадь сгоревших лесов уже превысила 44 тыс. га. Это больше показателей 2022 года.

Екатерина Наумова

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