К «Восточному щиту» против России привлекли немцев
Польша и Германия строят линию укреплений на границе с Калининградской областью
Генштаб вооруженных сил Польши 22 июля официально подтвердил прибытие в страну группы инженерных войск из Германии, которая поможет полякам в возведении пограничной линии противотанковых рвов и заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается, но премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что совместное с немцами строительство ведется на границе с Россией. В Москве строительство фортификаций на границе с Калининградской областью, вблизи которой месяцем ранее прошли натовские учения, вряд ли смогут расценить иначе, нежели как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава.
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
В Польшу прибыли всего лишь нескольких десятков невооруженных военнослужащих бундесвера и строительная техника, однако в Варшаве это событие восприняли с несоразмерным масштабу энтузиазмом. «Вместе мы победим»,— отметил в заявлении польский Генштаб. Премьер-министр Дональд Туск (с учетом непростой истории взаимоотношений Берлина и Варшавы) и вовсе счел сей факт знаком налаживания тесного военного сотрудничества с Германией. И приписал эту заслугу себе.
«Польские и немецкие солдаты работают вместе над укреплением границы с Россией. Такое возможно только под руководством Туска»,— написал он в одной из соцсетей.
Это стало явным камнем в огород польских националистов, к которым относится и президент Кароль Навроцкий. Он активно поддерживает требование к Германии о выплате репараций за оккупацию Польши нацистами в годы Второй мировой войны в общем размере около $1,6 трлн. В феврале этого года господин Навроцкий предложил Берлину постепенно гасить сумму претензий безвозмездной передачей Польше военной техники и вооружений. Германия такой вариант военного «сотрудничества» категорически отвергла.
Тем не менее Варшаве и Берлину удалось найти формат для более тесного военного взаимодействия, причем вне рамок НАТО. Немцев удалось привлечь к участию в программе «Восточный щит» по строительству укреплений на границе с Белоруссией и Россией, запущенной в 2024 году и оцениваемой в 10 млрд злотых ($2,5 млрд).
В прошлом месяце министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и его немецкий коллега Борис Писториус подписали двустороннее оборонное соглашение, которое предусматривает как переброску в Польшу немецких военных, так и развитие военно-логистической инфраструктуры для ускорения переброски войск и укрепления обороны восточного фланга НАТО.
В заявлении Генштаба вооруженных сил Польши подчеркивается, что немецкие военнослужащие будут заняты исключительно фортификационными работами, не вооружены и не будут нести службу по охране границы с Россией. Контингент немецких военных строителей будет ротироваться. Его присутствие в стране рассчитано на 2026–2027 годы.
Как отметил пресс-секретарь польского Генштаба полковник Марек Петржак, это первый случай участия иностранных военных в создании «Восточного щита».
В Генштабе также подчеркивают оборонительный характер проводимых работ. Возводимые противотанковые рвы, линии из «зубов дракона» и прочие препятствия должны замедлить продвижение сил потенциального противника и дать возможность перебросить к границе войска Польши и союзников по НАТО.
Тем не менее появление подразделений бундесвера на границе с Калининградской областью не только носит провокационный с исторической точки зрения характер, но и имеет военное значение, далеко выходящее за рамки укрепления границы. В отличие от границы с Белоруссией, где строительство заграждений поясняли необходимостью пресечь ее переход нелегальными мигрантами, в случае с границей с Россией Польша таких проблем никогда не испытывала.
Сейчас же немцы совместно с поляками будут создавать укрепрайон в непосредственной близости от Сувалкского коридора. Это проходящий по территории соседней Литвы кратчайший путь между Белоруссией и российским эксклавом на Балтике. В июне там прошли натовские учения «Отважный кабан-2026». Основной контингент предоставила Польша, а сами учения носили, как отмечают военные аналитики, наступательный характер. Их ключевым элементом была отработка перерезания идущей через Литву железной дороги, по которой в Калининград доставляются пассажиры и гражданские грузы.
В совокупности с милитаризацией российско-польской границы это в случае военного сценария полностью отрезает Калининградский регион от связей с «большой землей» по суше.
Грядущие фортификации на польском участке периметра Калининградской области, очевидно, должны замкнуть кольцо ее сухопутной блокады.
Как пояснил польский Генштаб, участие бундесвера в строительстве фортификаций на границе с Россией потребовалось для «поддержки польских вооруженных сил в расширении оборонной инфраструктуры на северо-восточном фланге НАТО» и стало «ответом на угрозы, исходящие, среди прочего, от российской агрессии против Украины».
Однако никаких аргументов в пользу того, что для стран НАТО исходит военная угроза из Калининградской области, у Варшавы с Берлином нет. А вот в обратном направлении угроза налицо. 13–14 июля Польша провела масштабные военные учения, в том числе в районах, граничащих с российским эксклавом. Учения проводились в условиях повышенной секретности, однако известно, что их целью была массовая переброска живой силы и техники по дорогам общего пользования в направлении границы.
В Москве эти маневры расценили как демонстрацию силы и угрозу российским интересам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила «неуместное стремление Варшавы “поиграть мускулами”». По ее словам, «интенсификация военной активности вооруженных сил Польши у границ России и Белоруссии в очередной раз свидетельствует об абсолютной безответственности польских элит».