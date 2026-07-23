К «Восточному щиту» против России привлекли немцев

Генштаб вооруженных сил Польши 22 июля официально подтвердил прибытие в страну группы инженерных войск из Германии, которая поможет полякам в возведении пограничной линии противотанковых рвов и заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается, но премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что совместное с немцами строительство ведется на границе с Россией. В Москве строительство фортификаций на границе с Калининградской областью, вблизи которой месяцем ранее прошли натовские учения, вряд ли смогут расценить иначе, нежели как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В Польшу прибыли всего лишь нескольких десятков невооруженных военнослужащих бундесвера и строительная техника, однако в Варшаве это событие восприняли с несоразмерным масштабу энтузиазмом. «Вместе мы победим»,— отметил в заявлении польский Генштаб. Премьер-министр Дональд Туск (с учетом непростой истории взаимоотношений Берлина и Варшавы) и вовсе счел сей факт знаком налаживания тесного военного сотрудничества с Германией. И приписал эту заслугу себе.

«Польские и немецкие солдаты работают вместе над укреплением границы с Россией. Такое возможно только под руководством Туска»,— написал он в одной из соцсетей.

Это стало явным камнем в огород польских националистов, к которым относится и президент Кароль Навроцкий. Он активно поддерживает требование к Германии о выплате репараций за оккупацию Польши нацистами в годы Второй мировой войны в общем размере около $1,6 трлн. В феврале этого года господин Навроцкий предложил Берлину постепенно гасить сумму претензий безвозмездной передачей Польше военной техники и вооружений. Германия такой вариант военного «сотрудничества» категорически отвергла.

Тем не менее Варшаве и Берлину удалось найти формат для более тесного военного взаимодействия, причем вне рамок НАТО. Немцев удалось привлечь к участию в программе «Восточный щит» по строительству укреплений на границе с Белоруссией и Россией, запущенной в 2024 году и оцениваемой в 10 млрд злотых ($2,5 млрд).

В прошлом месяце министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и его немецкий коллега Борис Писториус подписали двустороннее оборонное соглашение, которое предусматривает как переброску в Польшу немецких военных, так и развитие военно-логистической инфраструктуры для ускорения переброски войск и укрепления обороны восточного фланга НАТО.

В заявлении Генштаба вооруженных сил Польши подчеркивается, что немецкие военнослужащие будут заняты исключительно фортификационными работами, не вооружены и не будут нести службу по охране границы с Россией. Контингент немецких военных строителей будет ротироваться. Его присутствие в стране рассчитано на 2026–2027 годы.

Как отметил пресс-секретарь польского Генштаба полковник Марек Петржак, это первый случай участия иностранных военных в создании «Восточного щита».

В Генштабе также подчеркивают оборонительный характер проводимых работ. Возводимые противотанковые рвы, линии из «зубов дракона» и прочие препятствия должны замедлить продвижение сил потенциального противника и дать возможность перебросить к границе войска Польши и союзников по НАТО.

Тем не менее появление подразделений бундесвера на границе с Калининградской областью не только носит провокационный с исторической точки зрения характер, но и имеет военное значение, далеко выходящее за рамки укрепления границы. В отличие от границы с Белоруссией, где строительство заграждений поясняли необходимостью пресечь ее переход нелегальными мигрантами, в случае с границей с Россией Польша таких проблем никогда не испытывала.

Сейчас же немцы совместно с поляками будут создавать укрепрайон в непосредственной близости от Сувалкского коридора. Это проходящий по территории соседней Литвы кратчайший путь между Белоруссией и российским эксклавом на Балтике. В июне там прошли натовские учения «Отважный кабан-2026». Основной контингент предоставила Польша, а сами учения носили, как отмечают военные аналитики, наступательный характер. Их ключевым элементом была отработка перерезания идущей через Литву железной дороги, по которой в Калининград доставляются пассажиры и гражданские грузы.

В совокупности с милитаризацией российско-польской границы это в случае военного сценария полностью отрезает Калининградский регион от связей с «большой землей» по суше.

Грядущие фортификации на польском участке периметра Калининградской области, очевидно, должны замкнуть кольцо ее сухопутной блокады.

Как пояснил польский Генштаб, участие бундесвера в строительстве фортификаций на границе с Россией потребовалось для «поддержки польских вооруженных сил в расширении оборонной инфраструктуры на северо-восточном фланге НАТО» и стало «ответом на угрозы, исходящие, среди прочего, от российской агрессии против Украины».

Однако никаких аргументов в пользу того, что для стран НАТО исходит военная угроза из Калининградской области, у Варшавы с Берлином нет. А вот в обратном направлении угроза налицо. 13–14 июля Польша провела масштабные военные учения, в том числе в районах, граничащих с российским эксклавом. Учения проводились в условиях повышенной секретности, однако известно, что их целью была массовая переброска живой силы и техники по дорогам общего пользования в направлении границы.

В Москве эти маневры расценили как демонстрацию силы и угрозу российским интересам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила «неуместное стремление Варшавы “поиграть мускулами”». По ее словам, «интенсификация военной активности вооруженных сил Польши у границ России и Белоруссии в очередной раз свидетельствует об абсолютной безответственности польских элит».

Андрей Смирнов