Пензенец не смог взыскать 187 тыс. убытков с «Аэрофлота» за задержку рейса

Пензенец попытался взыскать с «Аэрофлота» 187,5 тыс. руб. за стыковочный рейс, на который он опоздал из-за задержки самолета в Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Пензенского областного суда.

Мужчина купил четыре билета для себя и семьи по маршруту Москва–Стамбул, а билеты на следующий сегмент до Черногории купил отдельно у турецкой авиакомпании. Рейс «Аэрофлота» задержали на 10 часов, путешественники опоздали на стыковку и приобрели новые билеты за 187,5 тыс. руб. Авиаперевозчик выплатил штраф за задержку — 4,2 тыс. руб., но от возмещения стоимости билетов до Тивата отказался.

Первомайский районный суд Пензы в иске отказал, указав, что перевозчик обеспечивает стыковку только при перевозке по одному билету. В данном случае пассажир сам приобрел билеты по отдельными перевозочным документам и принял на себя риски опоздания. Суд также учел, что задержка рейса произошла из-за сбоя в системе «Аэрофлота», что не зависело от компании.

Пензенский облсуд оставил определение без изменении. Решение вступило в силу.

Нина Шевченко