По итогам первого полугодия 2026 года управляющие организации Прикамья накопили почти 100 млн рублей задолженности за тепло и горячую воду

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ), допустивших наибольшую просроченную задолженность за тепло и горячую воду перед ПАО «Т Плюс» по состоянию на 1 июля 2026 года. Общий долг по всем представленным в списке УК составляет 47,3 млн руб., по ТСЖ – 49,3 млн руб.

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Лидеры по объему задолженности среди управляющих организаций: ООО УК «Акварели» (Пермь, ИНН 5904172468) с долгом 10,6 млн руб., ООО «УК «ПГС» (Пермь, ИНН 5904164562) – 7,7 млн руб. Замыкает тройку «антилидеров» ООО «Новинки» (Березники, ИНН 5911059336) с задолженностью 5 млн руб.

Среди ТСЖ первое место по сумме долга остается за ТСЖ «Солнечный город» (Пермь, ИНН 5904401742) – 5,2 млн руб. На втором месте – ТСЖ «Геологов, 11/2» (Пермь, ИНН 5905253889) – 4,7 млн руб. Третье место занимает ТСЖ «Октябрьский» (Пермь, ИНН 5904134977) с долгом 3,9 млн руб.

В отношении всех этих организаций в суд направлены иски о взыскании долгов.

Полный список должников доступен в приложении, а также на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

«Долги УК или ТСЖ за тепло и горячую воду являются наглядной демонстрацией некачественного управления многоквартирным домом. У жителей возникают справедливые вопросы: куда были направлены средства от платежей за жилищно-коммунальные услуги, почему они не доведены до теплоснабжающей организации, не злоупотребляет ли руководство «управляшки» остальными средствами жильцов. Поэтому, если вы обнаружили в списке свою УК или ТСЖ, уточните – когда долги за тепло и горячую воду будут погашены. От своевременности оплаты ЖКУ напрямую зависят подготовка дома к осенне-зимнему периоду, обновление тепловых сетей, а также комфорт и качество жизни людей», – отметила Мария Круглякова, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» АО «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платежные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тыс. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 13 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

АО «ЭнергосбыТ Плюс»