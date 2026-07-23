«Госуслуги» предлагают пообщаться

Семейные чаты, локальные сообщества и живая лента новостей — на

«Госуслугах». Идею наделить портал функцией социальной сети обсуждают в правительстве, узнали «Известия». Так, с помощью сервиса можно будет не только оформлять документы или получать сообщения от ведомств, но и общаться, следить за событиями, создавать собственные мероприятия и даже зарабатывать достижения. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что обновленные «Госуслуги» могут стать пространством для взаимодействия граждан, бизнеса и государства. А одно из важных преимуществ — верификация пользователей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Впрочем именно это может и смутить аудиторию, считает аналитик акселератора «Финтех Лаб» Сергей Вильянов:

«Зачем государство хочет все это объединить, вполне понятно. Сейчас сервисы находятся на разных платформах. Есть ресурсы, которые практически никак не контролируются извне, хотя на них происходит достаточно чувствительное для государства общение. Конечно, возникает соблазн собрать все в одном месте, чтобы процессы были прозрачнее и туда не могли проникнуть злоумышленники. Но я не уверен, что это действительно будет полезно. Люди сами выбирают, где им удобнее общаться. Добавить в один сервис весь функционал существующих платформ, даже если речь идет о "Госуслугах", боюсь, вряд ли возможно. А без этого привлечь пользователей добровольно будет очень сложно.

Кроме того, если на портале, где хранится большой объем персональных данных, появятся еще и функции социальных сетей, возникает вопрос: будет ли это на 100% безопасно? На верифицированности сейчас делают особый акцент, и в ряде случаев это действительно важно. Но на других платформах люди спокойно общаются с аккаунтов вроде "Пусик" или "Собачка Жуля", и всех это устраивает. Если же ввести обязательную верификацию, когда всегда отображаются фамилия, имя и отчество, это палка о двух концах. Когда незнакомый человек сразу знает о тебе практически все, многие будут чувствовать себя некомфортно. Есть и еще один важный момент. "Госуслуги", безусловно, хорошо защищены, но случаи, когда злоумышленники с помощью социальной инженерии получают доступ к аккаунтам, по-прежнему происходят.

Если в одном профиле окажутся и "Госуслуги", и переписка, и семейные чаты, то фактически угон аккаунта будет означать угон личности».

В начале июля Дмитрий Григоренко отмечал, что на портале «Госуслуги» зарегистрировано 95% россиян старше 14 лет, а ежедневная аудитория превышает 14 млнв человек. Технически оснастить сервис всем функционалом социальной сети возможно, говорит глава информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. Однако есть сомнения, будут ли россияне этим пользоваться, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Суперприложения давно существуют в азиатских странах, причем не только в Китае — часто в пример приводят и Индонезию. Да, они создавались при поддержке государства, но, как правило, это частные или квазичастные проекты. В нашем случае речь идет о полностью государственном решении. Изначальная цель понятна уже из самой идеи: цифровизация госуслуг, быстрый и удобный доступ ко всей государственной информации. Добавление к этому функционала мессенджера или социальной сети выглядит логично, потому что через такую платформу можно будет напрямую взаимодействовать с госструктурами, задавать вопросы не роботу Максу, а конкретным ведомствам.

Другое дело, что потребность в таком общении возникает нечасто. Мы же не обращаемся в ГИБДД по три раза в день. То есть технически все это реализуемо, но вопрос в эффективности. При этом широкий функционал, объединяющий разные сервисы, у "Госуслуг" уже есть: услуги для автомобилистов, сервисы для дома и многое другое. В этом смысле платформа уже фактически стала суперприложением. Добавить к ней мессенджер и социальную сеть технически вполне возможно — здесь проблем быть не должно.

А вот с пользовательской активностью есть вопросы. Может получиться так, что весь необходимый функционал будет создан, ресурсы на него потратят, но пользоваться этими возможностями люди будут всего пару раз в месяц».

Инициатива входит в стратегию развития платформы до 2035 года. “Ъ FM” направил запрос в правительство с просьбой уточнить, как быстро эта идея может быть реализована.

Анна Кулецкая