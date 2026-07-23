В Самаре запустили автофиксацию нарушений благоустройства: выписано штрафов на 3 млн рублей

В Самаре стартовал пилотный проект автоматической фиксации нарушений правил благоустройства — в Кировском и Промышленном районах начали работу два мобильных комплекса «Дозор». Проект реализует Государственная жилищная инспекция Самарской области. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

В перспективе власти совместно с ГЖИ намерены увеличить число комплексов и сократить сроки оформления протоколов до нескольких дней. После завершения обкатки в перечень фиксируемых нарушений планируют включить расклейку объявлений, сброс мусора в неположенных местах, вандализм на фасадах зданий и другие нарушения.

Сейчас комплексы фиксируют несколько категорий правонарушений: парковку на газонах и территориях с зелеными насаждениями, размещение транспорта на контейнерных площадках для ТКО, а также наличие мусора и отходов на различных территориях.

Все зафиксированные нарушения автоматически попадают в информационную систему «Электронное ЖКХ». Далее должностные лица в ручном режиме направляют межведомственные запросы: в ГИБДД — чтобы установить собственников транспортных средств, в Росреестр — чтобы выявить владельцев зданий, сооружений и земельных участков, на прилегающих территориях которых обнаружен мусор, в органы МВД — для уточнения паспортных данных, места жительства и регистрации нарушителей.

За три месяца эксплуатации комплексов выявлено 753 правонарушения. Вынесено 326 постановлений о привлечении к административной ответственности физических и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила около 3 млн рублей.

Георгий Портнов