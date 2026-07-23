Нулевой километр: локальные косметические бренды Самары

Современный самарский рынок косметики и средств гигиены давно перерос формат исключительно домашних ремесленных мастерских. Сегодня в регионе работают компании с собственными научно-исследовательскими лабораториями, контрактными площадками и сертифицированным производством полного цикла. Местные создатели делают ставку на понятную химию, локальные природные компоненты Поволжья и альтернативный подход к массовому масс-маркету.В этом материале собраны пять независимых самарских проектов, которые развивают культуру осознанного ухода за собой и домом.



VIAN — экотовары для гигиены и быта

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Научно-производственная компания из Самары с 2016 года создаёт натуральную косметику и экологичную бытовую химию. Главный принцип бренда — сочетать безопасность для природы с высокой эффективностью. Зубные пасты бренда обеспечивают эффект профессиональной чистки, а средства для тела создаются на мягких растительных ПАВ без использования SLS.

Что искать у бренда: натуральные зубные пасты, концентрированные дезодоранты, бесфосфатные кислородные порошки и экосредства для мытья посуды

Smile ROOM — дентальная косметика из Самары

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Самарский бренд профессионального ухода за улыбкой вырос из сети студий косметического отбеливания в крупное собственное производство. Команда создаёт щадящие формулы, которые бережно осветляют эмаль и убирают налёт без боли и повышения чувствительности.

Что искать у бренда: домашние отбеливающие наборы с LED-капами, зубные пасты для ежедневного очищения, экспресс-карандаши для удаления пятен от кофе и табака

MILOLAB — технологичный уход за кожей и волосами

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Родственный бренд Smile ROOM, созданный на той же самарской производственной площадке для базовой и специальной заботы о себе. Проект объединяет сильные современные активы (коллаген, сквалан, гиалуроновую кислоту) с парфюмированными текстурами, создавая понятные и работающие составы для лица и тела.

Что искать у бренда: увлажняющие сыворотки, солнцезащитные кремы, парфюмированное молочко для тела с селективными ароматами, несмываемые спреи для волос

Sukhorukov — натуральная косметика из сердца Поволжья

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Самарский бренд уходовой косметики, вдохновлённый природой Поволжского региона. Проект делает ставку на «честные составы», где чистота и сила дикорастущих трав соединяются с современными лабораторными технологиями. Философия бренда строится на бережном отношении к коже, экологичности домашнего быта и заботе об окружающей среде.

Что искать у бренда: крафтовые средства для базового ухода за кожей лица и тела, натуральное мыло и экологичные продукты для зелёного клининга

SPACE IN TAN — косметика для ухода за телом и безопасного загара

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Самарский бренд, основанный экспертом с 12-летним опытом в бьюти-индустрии, предлагает альтернативный подход к культуре загара. Проект фокусируется на безопасном взаимодействии с солнцем и защите кожи. Формулы разрабатываются методом длительного тестирования (до 10 месяцев на продукт) и сочетают продвинутые комплексы масел, мягкие бронзаторы и стойкие композиции по мотивам нишевой парфюмерии.

Что искать у бренда: уходовые средства для тела, продукты с выверенным процентом DHA для мягкого тонирования кожи и увлажняющие составы в узнаваемой упаковке из перерабатываемого пластика

ВИА ЛАБОТЕ — персональная научно-лабораторная косметика

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Самарский бренд и собственная исследовательская лаборатория, развивающие концепцию точечного подбора ухода. Вместо универсальных массовых продуктов команда создаёт умные гипоаллергенные формулы на стыке науки и природы. Высокая концентрация чистых активных компонентов позволяет решать конкретные задачи кожи — от борьбы с акне и морщинами до деликатного восстановления чувствительного эпидермиса.