Лавров предупредил Рубио о недопустимости поставок оружия Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио во время саммита АСЕАН в Маниле, где обсудил ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине. Переговоры продолжались около 35 минут.
Как сообщили в МИД России, Сергей Лавров донес до американского коллеги подробную информацию с мест ведения боевых действий, подчеркнув недопустимость дальнейшей военной поддержки Украины. Российская сторона акцентировала внимание на дестабилизирующем влияние европейских стран, стремящихся к «стратегическому поражению» России.
При этом глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил готовность Москвы продолжать дипломатическое урегулирование конфликта на основе договоренностей, достигнутых на саммите лидеров России и США в Анкоридже. В беседе также коснулись ситуации в Персидском заливе, восстановления взаимодействия между Роскосмосом и НАСА, а также нормализации работы дипмиссий.
Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал встречу как «хороший и честный разговор», подчеркнув, что Вашингтон остается открытым для конструктивной роли в прекращении боевых действий на Украине. Тем не менее представители Госдепартамента пока не комментировали данные России о реальном положении на фронте.
Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио, в ходе которой обсуждалось урегулирование конфликта на Украине и другие двухсторонние вопросы, произошла на фоне сложных взаимоотношений между США и Россией, где наблюдаются значительные расхождения в подходах к украинскому кризису. Несмотря на заявления МИД РФ о конструктивности контактов, отмечается, что Марко Рубио ранее выражал сомнения в прогрессе и не видел заинтересованности США в урегулировании конфликта на Украине, называя его прокси-войной и выступая за переговоры.
Накануне или в ходе их контакта с Лавровым, Рубио ранее поднимал вопрос о «дорожной карте» по завершению конфликта на Украине, подчеркивая разочарование США отсутствием прогресса, но сохраняя настрой на диалог. Он также отмечал, что ситуация на Украине в целом зашла в тупик и у конфликта нет военного решения. США поддерживают контакты на тему урегулирования, несмотря на паузу в переговорах, начатых в Анкоридже в августе 2025 года.
Конфликт на Украине, начавшийся в 2014 году и эскалировавший в 2022 году, рассматривается Россией как приоритетная проблема, требующая устранения первопричин, включая расширение НАТО и русофобские тенденции в Украине. В то же время некоторые западные страны продолжают поставлять вооружения Украине, что, по мнению Лаврова, является частью «гибридной войны» против России.