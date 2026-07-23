Лавров предупредил Рубио о недопустимости поставок оружия Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио во время саммита АСЕАН в Маниле, где обсудил ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине. Переговоры продолжались около 35 минут.

Как сообщили в МИД России, Сергей Лавров донес до американского коллеги подробную информацию с мест ведения боевых действий, подчеркнув недопустимость дальнейшей военной поддержки Украины. Российская сторона акцентировала внимание на дестабилизирующем влияние европейских стран, стремящихся к «стратегическому поражению» России.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил готовность Москвы продолжать дипломатическое урегулирование конфликта на основе договоренностей, достигнутых на саммите лидеров России и США в Анкоридже. В беседе также коснулись ситуации в Персидском заливе, восстановления взаимодействия между Роскосмосом и НАСА, а также нормализации работы дипмиссий.

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал встречу как «хороший и честный разговор», подчеркнув, что Вашингтон остается открытым для конструктивной роли в прекращении боевых действий на Украине. Тем не менее представители Госдепартамента пока не комментировали данные России о реальном положении на фронте.