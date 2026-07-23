Тело погибшего найдено на месте взрыва газа в Подмосковье

В подмосковном городе Егорьевск произошел взрыв газового баллона в жилом доме, в результате которого погиб один человек и пострадали несколько человек. Об этом 23 июля сообщил глава муниципалитета Дмитрий Викулов.

Спасатели вскрыли квартиру, где прогремел взрыв, и обнаружили тело мужчины. Из здания были эвакуированы 28 человек, включая семерых детей. Для них в школе №4 организовали пункт временного размещения, а также подготовили жилой фонд на случай, если жильцы не смогут вернуться в свои квартиры из-за повреждений.

После взрыва повреждены балкон и оконная рама. Площадь возгорания составила около 60 кв. м. Троим пострадавшим оказали помощь на месте, еще четверо, включая пожарного, были госпитализированы. По данным минздрава Подмосковья, пожарный находится в состоянии средней тяжести.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте продолжают работать следователи и криминалисты, которые допрашивают свидетелей и проводят проверку несущих конструкций здания для оценки возможности дальнейшей эксплуатации. Власти города пообещали организовать срочный ремонт подъезда поврежденного дома.