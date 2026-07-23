Воспитанник тольяттинского лицея искусств — обладатель I премии конкурса «Молодые дарования России»

Воспитанник тольяттинского Лицея искусств имени В.Н. Сафонова Григорий Зотеев стал обладателем I премии общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Глава региона уточняет, что Григорий Зотеев получил высшую награду в номинации «Хореографическое искусство» всероссийской юношеской олимпиады, в которой участвовали сотни талантов в возрасте от 13 до 19 лет. В региональном этапе конкурса участвовали более 100 дарований, 27 из них вышли в финал.

Самарская область оказалась в пятерке ведущих в ПФО по общему числу наград: одна первая премия и 22 диплома лауреатов II и III степеней.

Руфия Кутляева