Оперштаб: в Прикамье удалось снизить напряженность в розничном отпуске топлива

В Пермском крае налажены ежедневные поставки топлива, которые постепенно насыщают рынок и повышают запасы на АЗС. В частности, нарастила поставки и лимиты отпуска на своих АЗС компания «ЛУКОЙЛ», возобновились продажи на второй крупнейшей в регионе сети компании «Нефтехимпром». Такие данные были озвучена на прошедшем заседании оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Автомобильным топливом в полном объеме обеспечены все экстренные службы и критически важные предприятия Пермского края. «На особом контроле держим ситуацию в муниципалитетах. Знаю, что в части территорий бывают перебои с 92-м и 95-м бензином. С каждым конкретным случаем разбираемся и решаем отдельно»,— рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, на оперштабе поставлена задача наладить стабильную поставку топлива для розничного сбыта. Сейчас прорабатываются вопросы поставок топлива с группой компаний «Газпром» и «ЛУКОЙЛ».

Губернатор поблагодарил автолюбителей, которые заправляют свои автотранспортные средства исходя из реальной потребности, и сотрудников автозаправочных станций: «Им большое спасибо за ответственный подход к работе».