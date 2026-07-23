В Самарской области за неделю подорожали курица, сахар и картофель

Цены на ряд продуктов выросли за неделю в Самарской области. Больше всего подорожали охлажденные и мороженые куры (на 4%; 238 руб. за кг), сахар-песок (на 3,7%; 75,9 руб. за кг) и картофель (на 1,3%; 73,3 руб. за кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кроме того, за минувшие семь дней выросли цены на поваренную пищевую соль (на 1,6%; 16,4 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 1%; 683,8 руб. за кг) и гречку (на 1,3%; 57 руб. за кг). Одновременно с этим подешевели белокочанная свежая капуста (на 8,5%; 51,6 руб. за кг), свежие огурцы (на 4,8%; 102,1 руб. за кг) и шлифованный рис (на 2,4%; 94,7 руб. за кг).

Георгий Портнов