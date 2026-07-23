Российские средства ПВО за сутки сбили семь авиабомб и 480 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили семь управляемых авиабомб и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, используемых вооруженными силами Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В ведомстве уточнили, что сбитые авиабомбы и беспилотники представляли значительную угрозу, и их поражение способствовало защите объектов и войск российской армии.