Розничные цены на красную икру превысили 20 тыс. руб. за кг
Цены на красную икру путины 2026 года в розничной продаже в июле выросли до 20,4 тыс. руб. за кг. Это на 5,4 тыс. выше максимального показателя середины июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга Информагентства по рыболовству.
В этом месяце дороже всего покупателям обходится икра нерки. Ее цена составляет от 14,8 тыс. до 20,4 тыс. руб. за кг. Икра горбуши обходится в 12,4–18,5 тыс., икра кеты — в 14,3–16,5 тыс.
В прошлом месяце самой дорогой была икра чавычи — 15 тыс. руб. за кг. Цена на икру нерки составляла 11,5–13 тыс., а горбуши — 8,5 тыс. руб. за кг.
По словам главы Информагентства по рыболовству Александра Савельева, рост цен в целом в этом году обусловлен ожиданием более слабого по сравнению с прошлым годом вылова лосося. Кроме того, власти с 1 октября 2025 года ужесточили контроль на рынке красной икры, в том числе обязали сверять объемы в системе Россельхознадзора и «Честном знаке». Как утверждает господин Савельев, рост стоимости — это цена за безопасность продукта.
Ужесточение контроля на рынке красной икры с 1 октября 2025 года через системы Россельхознадзора и «Честного знака» связано с борьбой против контрафактной и нелегальной продукции. Ранее доля нелегальной икры, по разным оценкам, составляла от 20% до 30%, а ущерб госбюджету превышал 15 млрд рублей. Икра, произведенная браконьерами, часто обрабатывается запрещенными веществами, что может быть опасно для здоровья потребителей.
Система обязательной маркировки «Честный знак», запущенная в 2019 году для борьбы с нелегальной торговлей, доказала свою эффективность в других товарных группах: например, снизила оборот нелегального табака и парфюма на четверть. Благодаря «обелению» рынка ожидается выявление новых производителей, ранее работавших в серой зоне. Для икры лососевых и осетровых обязательная маркировка введена с 1 мая 2024 года, что позволяет отслеживать каждое движение товара и затрудняет распространение фальсификата.
Рост цен на красную икру также обусловлен факторами, влияющими на общий рынок. Например, в октябре 2021 года средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила 5 тыс. руб. за 1 кг, что стало историческим максимумом к тому моменту. Это произошло несмотря на увеличение добычи лососевых. В разные годы Росрыболовство прогнозировало как снижение цен из-за увеличения объемов производства, так и возможный рост из-за неудачной лососевой путины или других факторов, таких как увеличение мирового спроса и логистические затраты.
Прогнозировалось, что в 2025 году производство красной икры в России может вырасти до 21 тыс. тонн, что на 31% больше, чем в 2024 году, а глава Росрыболовства Илья Шестаков надеялся на снижение цен в связи с увеличением предложения. Однако, несмотря на эти прогнозы, цены на икру могут колебаться в зависимости от вида икры и сезонности.