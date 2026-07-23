Розничные цены на красную икру превысили 20 тыс. руб. за кг

Цены на красную икру путины 2026 года в розничной продаже в июле выросли до 20,4 тыс. руб. за кг. Это на 5,4 тыс. выше максимального показателя середины июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга Информагентства по рыболовству.

В этом месяце дороже всего покупателям обходится икра нерки. Ее цена составляет от 14,8 тыс. до 20,4 тыс. руб. за кг. Икра горбуши обходится в 12,4–18,5 тыс., икра кеты — в 14,3–16,5 тыс.

В прошлом месяце самой дорогой была икра чавычи — 15 тыс. руб. за кг. Цена на икру нерки составляла 11,5–13 тыс., а горбуши — 8,5 тыс. руб. за кг.

По словам главы Информагентства по рыболовству Александра Савельева, рост цен в целом в этом году обусловлен ожиданием более слабого по сравнению с прошлым годом вылова лосося. Кроме того, власти с 1 октября 2025 года ужесточили контроль на рынке красной икры, в том числе обязали сверять объемы в системе Россельхознадзора и «Честном знаке». Как утверждает господин Савельев, рост стоимости — это цена за безопасность продукта.