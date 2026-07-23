Claude научился запоминать действия пользователя по записи экрана

Чат-бот Claude от компании Anthropic получил обновление, позволяющее запоминать последовательность действий пользователя при помощи анализа записи экрана. Теперь достаточно один раз показать процесс с голосовыми комментариями, чтобы Claude изучил и сохранил его как «готовый навык».

Ранее для такой автоматизации пользователям приходилось повторно объяснять процесс словами или надеяться, что ИИ запомнит команду «сделай как в прошлый раз». Новая опция значительно облегчает взаимодействие и позволяет автоматизировать рутинные рабочие задачи без необходимости детальных письменных инструкций.

Функция «Запись навыка» доступна подписчикам тарифов Pro, Max и Team в настольной версии Claude в разделе Cowork. Чтобы использовать её, нужно открыть чат, нажать кнопку «+», выбрать «Записать навык» и начать запись экрана с одновременным комментированием своих действий.

Во время записи Claude наблюдает за кликами, вводом текста и голосовыми пояснениями, после чего алгоритм обрабатывает полученную информацию для обучающей модели. Это позволяет системе повторять выполнение задачи и превращать её в повторяемый навык.

Например, пользователь может показать по шагам, как собрать отчет из разных источников и оформить данные по своему усмотрению. Anthropic отмечает, что такая функция предназначена для автоматизации повторяющихся рабочих процессов. О доступности новшества для бесплатных пользователей пока не сообщается.