«Один неплатеж передается по всей цепочке»

В первой половине 2026 года во всех регионах Черноземья выросло число банкротств компаний после сокращения показателя по итогам 2025-го, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»). Наиболее заметная динамика зафиксирована в Курской области, где число несостоятельных компаний увеличилось более чем вдвое. О причинах такой динамики, ситуации в приграничье и прогнозах на второе полугодие «Ъ-Черноземье» рассказал арбитражный управляющий Виталий Нерезов.

— Статистика банкротств всегда отражает состояние бизнеса с некоторым опозданием. Дело о банкротстве обычно возбуждается не при первых финансовых трудностях. Сначала собственники пытаются договориться с кредиторами, сократить расходы, получить новый кредит или вложить собственные средства. Поэтому многие процедуры, начавшиеся в 2026 году, связаны с проблемами, которые накапливались в течение предыдущих двух лет.

Основные причины понятны: дорогие кредиты, рост расходов на сырье, перевозки, ремонт оборудования и оплату труда. В Черноземье особенно чувствительны к этому сельское хозяйство, переработка, строительство и торговля.

В этих отраслях расходы возникают сразу, а выручка поступает через несколько месяцев. Например, агропредприятие заранее приобретает семена, удобрения и топливо. Если урожай оказывается ниже ожидаемого или покупатель задерживает оплату, возникает кассовый разрыв — временная нехватка денег для исполнения текущих обязательств. Последствия одного неплатежа затем распространяются по цепочке на поставщиков, перевозчиков и лизинговые компании.

Активнее стали действовать и кредиторы, в том числе налоговые органы. В отношении компаний с накопленной задолженностью чаще возбуждаются дела о банкротстве после попыток взыскать долги. Вместе с тем рост количества дел еще не означает массового обвала бизнеса. Часть прироста объясняется низкой базой прошлого года. Однако увеличение числа новых процедур наблюдения — начального этапа дела о банкротстве, на котором оценивается финансовое состояние должника,— показывает, что поток проблемных предприятий пока сохраняется.

В Курской области, которая показала самую заметную динамику (код на заметку про банкротства, которую поставим в среду), общие экономические трудности дополнились последствиями приграничных событий. Предприятия столкнулись с простоями, повреждением имущества, ограничением доступа к производственным площадкам и сельскохозяйственным землям. Были нарушены поставки, часть работников уехала, сократился рынок сбыта. Предприятие может формально продолжать существовать, но не работать из-за отсутствия доступа к территории, сырья, персонала или устойчивого сбыта.

Для сельхозпредприятия потеря одного сезона может стать критической. Оно лишается не только текущей выручки, но и средств для следующей посевной. При этом обязательства по кредитам и лизингу сохраняются. Государственная поддержка позволяет компенсировать часть расходов, но не может сразу восстановить производство, логистику, клиентскую базу и оборотные средства, необходимые для текущей деятельности.

Нужно учитывать эффект низкой базы: если раньше банкротств было немного, несколько новых дел могут дать рост в два раза и более.

Поэтому важны не только проценты, но и абсолютное количество процедур. Фактически в Курской области сейчас возбуждаются дела, связанные с экономическими последствиями событий, произошедших ранее. Между остановкой бизнеса и возбуждением дела о банкротстве обычно проходит несколько месяцев.

Во втором полугодии 2026 года число корпоративных банкротств, скорее всего, продолжит расти. На это указывают увеличение количества процедур наблюдения и публикации кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве должников. Наблюдение, как правило, вводится до конкурсного производства — процедуры, применяемой после признания компании банкротом. Поэтому некоторые предприятия, в отношении которых уже введено наблюдение, могут быть признаны банкротами через несколько месяцев.

Наиболее уязвимы предприятия с высокой долговой нагрузкой, низкой рентабельностью и длительным производственным циклом: сельхозпроизводители, переработчики, строительные подрядчики, перевозчики и оптовые компании. Повышенный риск сохраняется у бизнеса, который зависит от одного крупного заказчика.

Снижение ставок по кредитам может улучшить ситуацию, но быстрых результатов ожидать не следует. Если предприятие уже потеряло оборотные средства, его счета арестованы, а кредиторы обратились в суд, более дешевое финансирование само по себе проблему не решит. Многое зависит от того, насколько рано собственники начинают переговоры с кредиторами. Нередко за помощью обращаются уже тогда, когда имущество заложено, счета заблокированы, а задолженность продолжает расти.

Подготовил Егор Якимов