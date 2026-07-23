Жительница Чишминского района обвиняется в оскорблении полицейского

Мировой судья по Чишминскому району рассмотрит уголовное дело местной жительницы, которая обругала полицейского нецензурной бранью, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Она обвиняется в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ).

По версии следствия, в феврале этого года участковый уполномоченный прибыл для проверки сообщения о нарушении общественного порядка в общежитии и обратился к участнице конфликта для объяснения произошедшего.

Обвиняемая отказалась выполнять его требование и публично оскорбила его нецензурной бранью.

Фигурантка дела не признала вину.

Майя Иванова