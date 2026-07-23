В Сочи сотрудниц детсада задержали по обвинению в истязании детей с особенностями развития
Воспитатель и педагог-дефектолог детского сада для детей с особенностями развития задержаны в Сочи по обвинению в истязании малолетних и в неисполнении обязанностей по их воспитанию, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, сотрудницы детского учреждения оскорбляли детей, били, таскали за волосы.
Заявление в органы следствия написали родители одного из воспитанников, которые обратили внимание на синяки, царапины и ссадины на теле ребенка. Сам мальчик не мог рассказать о том, что происходит в детском саду из-за задержки в развитии речи. Когда мать ребенка потребовала от воспитателей объяснений по поводу синяков и ссадин, сотрудницы дошкольного учреждения заявили, что дети часто падают и дерутся между собой. Тогда родители мальчика оставили в помещении детского сада диктофон. Прослушав запись, они поняли, что воспитатели и другие работники разговаривают с детьми очень грубо, оскорбляют и запугивают их, дети часто плачут.
В отношении 54-летней воспитательницы и 39-летней учительницы-дефектолога возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранток под стражу, сообщает краевое следственное управление СКР.
Похожие случаи истязания детей воспитателями, в том числе и в Краснодарском крае, регулярно становятся предметом расследований. Так, в апреле 2024 года СКР запрашивал доклад по делу об избиении супругами детей металлическими прутьями, а в апреле 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам доследственной проверки в коррекционной школе №4 в Санкт-Петербурге из-за жалоб родителей на нарушение прав и недопустимое поведение педагогов по отношению к детям. В июне 2024 года в Новосибирске двум воспитателям также предъявили обвинения по статьям «Истязание детей» (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» (ст. 156 УК РФ). Следствие установило 11 пострадавших в возрасте от двух до шести лет. В декабре 2021 года в Сочи также вынесли приговор двум воспитателям частного детского сада за избиение и оскорбление воспитанников. Тогда женщины получили сроки лишения свободы и были лишены права работать с детьми. Еще одно судебное разбирательство в отношении бывшей воспитательницы детского сада в Новороссийске по обвинению в применении насилия к малолетней воспитаннице завершилось в сентябре 2025 года.