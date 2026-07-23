В Сочи сотрудниц детсада задержали по обвинению в истязании детей с особенностями развития

Воспитатель и педагог-дефектолог детского сада для детей с особенностями развития задержаны в Сочи по обвинению в истязании малолетних и в неисполнении обязанностей по их воспитанию, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, сотрудницы детского учреждения оскорбляли детей, били, таскали за волосы.

Заявление в органы следствия написали родители одного из воспитанников, которые обратили внимание на синяки, царапины и ссадины на теле ребенка. Сам мальчик не мог рассказать о том, что происходит в детском саду из-за задержки в развитии речи. Когда мать ребенка потребовала от воспитателей объяснений по поводу синяков и ссадин, сотрудницы дошкольного учреждения заявили, что дети часто падают и дерутся между собой. Тогда родители мальчика оставили в помещении детского сада диктофон. Прослушав запись, они поняли, что воспитатели и другие работники разговаривают с детьми очень грубо, оскорбляют и запугивают их, дети часто плачут.

В отношении 54-летней воспитательницы и 39-летней учительницы-дефектолога возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранток под стражу, сообщает краевое следственное управление СКР.

Анна Перова, Краснодар