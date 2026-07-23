Бастрыкин: 54 региона России попали под атаки ВСУ с 2022 года

С начала российской спецоперации ВСУ нанесли удары по 54 регионам России. СКР возбудил более 5,3 тыс. дел по фактам атак. Об этом рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Дела касаются артиллерийских и ракетных ударов ВСУ, атак с применением БПЛА, а также вторжений на российские территории. По словам главы ведомства, жертвами украинских атак стали более 1,4 тыс. мирных жителей, включая 45 детей. Травмы различной степени тяжести получили более 6,7 тыс. мирных жителей, в том числе 405 несовершеннолетних.

Господин Бастрыкин также рассказал о сумме ущерба по делам об атаках ВСУ. «Размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд руб., на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 млрд руб.»,— сказал председатель СКР.

Никита Черненко