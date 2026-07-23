На АЗС «Лукойл» в Чувашии увеличили лимит отпуска топлива до 40 л на одного покупателя. Об этом сообщил пресс-центр правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лукойл» увеличил лимит отпуска топлива в Чувашии до 40 литров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ «Лукойл» увеличил лимит отпуска топлива в Чувашии до 40 литров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На заправках «Татнефти» сохраняются прежние ограничения: бензин АИ-95 отпускают не более 30 л в одни руки, при этом АИ-92 и дизельное топливо продаются без ограничений. Запрет на продажу топлива в канистры продолжает действовать.

По данным мониторинга на 21 июля, дефицит или отсутствие бензина зафиксированы на 61 АЗС республики, дизельного топлива — на 35. Ограничения на продажу топлива действуют на 45 заправках.

Анна Кайдалова