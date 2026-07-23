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В Оренбуржье школьный автопарк пополнят 59 новыми автомобилями

В Оренбуржье закупили компактные автобусы и «Газели» для малокомплектных сельских школ и более вместительные — для крупных образовательных учреждений. Школьный автопарк региона пополнится 59 единицами новой техники, которая поступит в этом году. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Закупка осуществлена с помощью федеральной поддержки. В автопарке региона уже 534 автобуса, которые ежедневно совершают более 1,3 тыс. рейсов.

«Пополнение и модернизация средств передвижения — одна из наших приоритетных задач в сфере образования», — сообщил Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева