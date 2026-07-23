Мосбиржа запустит расчет фиксингов иностранных бумаг
С 27 июля Московская биржа (MOEX: MOEX) приступает к расчету и публикации 23 фиксингов иностранных ценных бумаг, сообщила площадка. В перечень вошли акции Advanced Micro Devices, Amazon.com, Netflix, Tesla, Coinbase, Uber, а также инвестиционные паи ETF SPDR S&P 500 и Invesco QQQ.
Значение фиксинга (эталонного ценового ориентира, который биржа рассчитывает по единой методологии) определяется как среднее арифметическое цен сделок за 60-секундный период, непосредственно предшествующий моменту расчета. Показатели будут публиковаться каждые 15 секунд в течение основной и дополнительных торговых сессий.
Полученные индикаторы планируется использовать для создания производных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы, привязанные к этим эталонным значениям. С методикой расчета фиксингов можно ознакомиться на сайте Московской биржи.
В период до 2022 года интерес российских инвесторов к иностранным ценным бумагам резко возрос, а основная часть торгов ими проходила на СПБ Бирже. Инвесторы использовали такие бумаги для диверсификации портфелей и работы с валютными активами, часто отыгрывая на вечерних сессиях новости западных стран. Однако после февраля 2022 года доступ к иностранным акциям был ограничен, что привело к снижению объема чистых вложений физических лиц в иностранные активы.
Запуск Московской биржей фиксингов иностранных ценных бумаг следует на фоне усиления конкуренции между российскими торговыми площадками. Ранее Московская биржа уже делала попытки расширить торговлю иностранными акциями, в том числе за рубли, что оттягивало часть объемов с СПБ Биржи. Новая технология торгов иностранными бумагами в валюте, аналогичная СПб Бирже, а также запуск поставочных фьючерсов на депозитарные расписки китайских акций, торгующихся в США, были в числе планов.