Мосбиржа запустит расчет фиксингов иностранных бумаг

С 27 июля Московская биржа (MOEX: MOEX) приступает к расчету и публикации 23 фиксингов иностранных ценных бумаг, сообщила площадка. В перечень вошли акции Advanced Micro Devices, Amazon.com, Netflix, Tesla, Coinbase, Uber, а также инвестиционные паи ETF SPDR S&P 500 и Invesco QQQ.

Значение фиксинга (эталонного ценового ориентира, который биржа рассчитывает по единой методологии) определяется как среднее арифметическое цен сделок за 60-секундный период, непосредственно предшествующий моменту расчета. Показатели будут публиковаться каждые 15 секунд в течение основной и дополнительных торговых сессий.

Полученные индикаторы планируется использовать для создания производных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы, привязанные к этим эталонным значениям. С методикой расчета фиксингов можно ознакомиться на сайте Московской биржи.