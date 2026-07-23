Песков допустил приезд американских переговорщиков в Москву
Администрация президента России полагает, что американские переговорщики могли бы приехать в Москву и продолжить очные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ускорении дипломатических усилий по завершению конфликта на Украине.
Заявления российского президента о готовности страны завершить боевые действия дипломатическим путем звучали неоднократно. Однако для этого, по его словам, необходимо достичь всех целей военной операции. В то же время, украинская сторона ранее выходила из переговорного процесса и с октября 2022 года указом президента исключена возможность переговоров с Владимиром Путиным.
Россия ранее заявляла, что Украине не удалось за время конфликта достичь своих стратегических целей, таких как возвращение утраченных территорий и приемлемая мирная сделка. Москва продолжает контакты с Вашингтоном по «рабочим каналам» и надеется, что усилия США по выводу ситуации на мирный трек увенчаются успехом. Также Россия неоднократно заявляла об открытости к переговорам, но при условии готовности Украины.