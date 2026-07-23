Песков допустил приезд американских переговорщиков в Москву

Администрация президента России полагает, что американские переговорщики могли бы приехать в Москву и продолжить очные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ускорении дипломатических усилий по завершению конфликта на Украине.