В Татарстане обсудили комплексные меры по борьбе с курением несовершеннолетних

В Казани прошел круглый стол, посвященный борьбе с доступом несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции. Организаторами выступили ИД «Коммерсантъ» и МОО «Общественный совет по проблеме подросткового курения» на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие представители Правительства Татарстана, Роспотребнадзора, общественных организаций и бизнеса. По данным экспертов, 33% подростков 11-17 лет курят время от времени или регулярно, а среди 16-17-летних этот показатель достигает 45%. Основной канал доступа — мелкая розница (70%). Участники круглого стола сошлись во мнении, что решение проблемы требует консолидации усилий власти, общественников и бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглый стол на тему «Предотвращение подросткового курения и вейпинга: межсекторное взаимодействие органов власти, НКО и бизнеса»

Фото: Адель Гайнуллин Круглый стол на тему «Предотвращение подросткового курения и вейпинга: межсекторное взаимодействие органов власти, НКО и бизнеса»

Фото: Адель Гайнуллин

Масштаб проблемы В России 33% подростков в возрасте от 11 до 17 лет регулярно или время от времени курят сигареты или вейпы, сообщила исполнительный директор МОО «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская. Среди подростков 16-17 лет доля потребляющих электронные системы доставки никотина составляет 45%. «В 70% случаев подростки получают эту продукцию через предприятия мелкорозничной торговли. 28% ищут и находят эти товары через интернет-ресурсы, 27% подросткам сигареты покупают взрослые», — рассказала госпожа Сорочинская. По ее словам, в федеральных торговых сетях эту продукцию детям практически не продают - доля нарушений составляет 3-4%. «Проблема сфокусирована в малоформатной торговле. Но важно отметить, что размер торговой точки не всегда говорит о том, что там не соблюдаются законы. Подростки изобретательны: зачастую, не получив товар непосредственно от продавца, они обращаются за помощью к старшим товарищам», — отметила эксперт.

Меры и инструменты В Татарстане сформирована рабочая группа по реализации программ борьбы с подростковым курением. В нее вошли правительство республики в лице министерств образования и науки, по делам молодежи, промышленности и торговли, агентства «Татмедиа», а также общественные организации — РОО «Союз женщин Республики Татарстан», АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества», «Молодая гвардия» и управление Роспотребнадзора. Заместитель председателя Союза ТПП Республики Татарстан Артур Николаев подчеркнул роль семьи в профилактике курения. «Если в семье родители не курят, то вероятность курения подростка значительно ниже. Все-таки о взрослом населении тоже не стоит забывать — взрослые должны показывать пример», — отметил он. Федеральная кампания «Спасибо за отказ!», к которой присоединилась республика, включает в себя разъяснительную работу с продавцами и покупателями. «Наши волонтеры посещают торговые точки, передают материалы для оформления мест продаж специальными стикерами, мы напоминаем продавцам о штрафах. Самое эффективное — это прийти в торговую точку и провести работу с продавцом», — пояснила Анна Сорочинская. Социальная реклама размещена на 30 сити-форматах на улицах Казани, в общественном транспорте и на городских экранах. Создана горячая линия для приема обращений о торговых точках, продающих вейпы и сигареты детям. Также запущен просветительский проект «Важно не начать!», включающий в себя интерактивные занятия для школьников с 6 по 11 класс. Работа надзорных органов За последние три с половиной года ведомство провело более 1,5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов, занимающихся розничной реализацией табачной и никотинсодержащей продукции, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Юлия Булатова. «Более тысячи хозяйствующих субъектов привлечено к административной ответственности. Более 2 тыс. единиц табачной и никотинсодержащей продукции конфисковано, более 300 партий приостановлено в реализации», — отметила она. Ведомство подало более 180 исковых заявлений, из них 37 — в защиту интересов несовершеннолетних в отношении субъектов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию менее чем в 100 м от образовательных учреждений, и 114 - о блокировке сайтов, рекламирующих такую продукцию. «Судебными органами наши требования поддерживаются в 100% случаев», — подчеркнула госпожа Булатова. Анна Сорочинская добавила, что с 1 сентября 2026 года начнет действовать документ, регламентирующий порядок применения досудебной блокировки сайтов, продающих табачную и никотинсодержащую продукцию в интернете. По ее словам, раньше на блокировку уходило несколько месяцев. Однако сейчас этот процесс станет намного более быстрым, и в результате недобросовестным предпринимателям станет невыгодно постоянно открывать новые сайты.

Образование и воспитание Директор ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Росток"» Роман Васильев рассказал о профилактической работе с подростками. «Последние годы мы понимаем, что невозможно работать только с детьми, а необходимо подключать всех участников образовательных отношений. Большой блок работы ведется с родителями, с педагогическими коллективами», — отметил он. По словам господина Васильева, в системе образования ежегодно проводится социально-психологическое тестирование для выявления склонности к употреблению ПАВ у детей с 7 класса и с 13 лет. Член Комиссии по вопросам патриотического воспитания, делам молодежи и ветеранов Лейсэн Засыпкина подчеркнула важность работы с молодежными лидерами мнений. «Для того, чтобы изменить этот тренд, нужно изменить моду. Дети ведутся на моду. Если по всем каналам будет звучать образ, например, певца или актера, который не курит и говорит об этом. Тогда, может быть, будет эффект», — заявила она.

Роль бизнеса Представители торговых сетей, присутствовавшие на мероприятии, подтвердили готовность сотрудничать. Руководитель торговой сети «СвежеСладкий» Анвар Хайруллин рассказал о внедрении проверки возраста через мессенджер Макс. «У нас жесткая позиция — мы не продаем лицам младше 18 лет. Наши покупатели уже знают, что у нас не продадут», — заявил он. Управляющий торговой сети Big Hookah Bro Эльдар Алиев отметил, что проблему нельзя решить полным запретом. «Вместо контролируемого бизнеса государство может получить теневой рынок. Крупные сети дорожат репутацией, им есть что терять. Проблема в точках-однодневках, которые сегодня закроют, а завтра откроют под другим ИП», — заявил он. Кроме того, он отметил, что в его сети существует внутренний штраф в размере 10 тыс. руб. за продажу несовершеннолетним. «Прецеденты свелись к нулю», — подчеркнул господин Алиев. Участники круглого стола сошлись во мнении, что борьба с подростковым курением требует системного подхода и объединения усилий всех заинтересованных сторон. Как отметила Анна Сорочинская, важно не только запрещать, но и формировать у подростков собственную мотивацию к здоровому образу жизни. «Одна организация или одно ведомство эту проблему не решит. Только совместными усилиями можно прийти к эффективному решению», — резюмировали эксперты.

По итогам встречи участники подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области реализации совместных действий по предотвращению доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции. К нему присоединились представители местных органов власти, региональных общественных движений и бизнеса.