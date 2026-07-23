Родительский огонь

Липецкий областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве сотрудника военной полиции, который пытался задержать военнослужащего, самовольно оставившего часть. 63-летний отец дезертира Алексей Зайцев получил 20 лет за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Осужденный вину признал. Его сын ранее получил реальный срок за дезертирство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Липецкий областной суд завершил рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве сотрудника военной полиции в Чаплыгинском районе в марте этого года. Пенсионер Алексей Зайцев признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, угрозах, а также в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 317, 318, 222, 222.1 УК РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ему назначено 20 лет лишения свободы со штрафом 40 тыс. руб. Первые три года ему предстоит провести в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима.

Зайцев выслушал приговор, находясь под стражей. В СИЗО его заключили в марте этого года, через несколько дней после стрельбы, произошедшей возле дома Зайцева на улице Зеленая в деревне Щербинино.

Зайцев жил вместе со своей матерью и 35-летним сыном, который после более чем года службы по контракту сбежал и находился в розыске по уголовному делу о самовольном оставлении части (ст. 337 УК РФ).

Искавшие беглеца полицейские в служебной форме в первый раз приехали к Зайцевым 18 марта. В тот день отец дезертира не пустил трех сотрудников в дом, обматерив и пригрозив им расстрелом. Полицейские уехали ни с чем, но вернулись на следующий день с подкреплением — оперативниками из местного отдела УМВД. В этот раз Зайцев также встретил их угрозами и попытался дать отпор кулаками. Сотрудники полиции скрутили его и попытались войти в дом.

На входе их встретили мать Зайцева и его сын, который был вооружен охотничьим ружьем 16-го калибра. Нацелившись на сотрудника полиции, он потребовал отпустить отца и уходить. После освобождения Алексей Зайцев взял оружие в свои руки и, матерясь, стал угрожать сотрудникам правоохранительных органов убийством. Как только те пошли в сторону машины, пенсионер выстрелил в спину одному из них.

Двое других полицейских успели выбить ружье из рук пенсионера, повалив его на землю, и задержать его сына. Помочь раненому не удалось. Попавший под огонь сержант скончался на месте.

При обысках дома у Зайцевых оперативники нашли 24 патрона кольцевого воспламенения промышленного изготовления, а также более 317 граммов пороха. По ходатайству следствия пенсионера сразу же заключили под стражу.

Суд, решая вопрос об аресте, принял во внимание негативные характеристики Алексея Зайцева: местные жители назвали его агрессивным человеком, который после смерти своей супруги постоянно провоцировал конфликты.

Сам обвиняемый не просил более мягкой меры пресечения.

По приговору с Зайцева взыскано 2 млн руб. в пользу несовершеннолетнего сына убитого полицейского. В свою очередь, сын пенсионера ранее был приговорен к реальному сроку лишения свободы за дезертирство и сопротивление начальству (ст. 338 и 333 УК РФ). Его уголовное дело рассматривалось в Тамбовском гарнизонном военном суде в закрытом режиме.

Сергей Толмачев, Воронеж