Родительский огонь
Отец дезертира получил 20 лет за убийство сотрудника военной полиции
Липецкий областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве сотрудника военной полиции, который пытался задержать военнослужащего, самовольно оставившего часть. 63-летний отец дезертира Алексей Зайцев получил 20 лет за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Осужденный вину признал. Его сын ранее получил реальный срок за дезертирство.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Липецкий областной суд завершил рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве сотрудника военной полиции в Чаплыгинском районе в марте этого года. Пенсионер Алексей Зайцев признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, угрозах, а также в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 317, 318, 222, 222.1 УК РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ему назначено 20 лет лишения свободы со штрафом 40 тыс. руб. Первые три года ему предстоит провести в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима.
Зайцев выслушал приговор, находясь под стражей. В СИЗО его заключили в марте этого года, через несколько дней после стрельбы, произошедшей возле дома Зайцева на улице Зеленая в деревне Щербинино.
Зайцев жил вместе со своей матерью и 35-летним сыном, который после более чем года службы по контракту сбежал и находился в розыске по уголовному делу о самовольном оставлении части (ст. 337 УК РФ).
Искавшие беглеца полицейские в служебной форме в первый раз приехали к Зайцевым 18 марта. В тот день отец дезертира не пустил трех сотрудников в дом, обматерив и пригрозив им расстрелом. Полицейские уехали ни с чем, но вернулись на следующий день с подкреплением — оперативниками из местного отдела УМВД. В этот раз Зайцев также встретил их угрозами и попытался дать отпор кулаками. Сотрудники полиции скрутили его и попытались войти в дом.
На входе их встретили мать Зайцева и его сын, который был вооружен охотничьим ружьем 16-го калибра. Нацелившись на сотрудника полиции, он потребовал отпустить отца и уходить. После освобождения Алексей Зайцев взял оружие в свои руки и, матерясь, стал угрожать сотрудникам правоохранительных органов убийством. Как только те пошли в сторону машины, пенсионер выстрелил в спину одному из них.
Двое других полицейских успели выбить ружье из рук пенсионера, повалив его на землю, и задержать его сына. Помочь раненому не удалось. Попавший под огонь сержант скончался на месте.
При обысках дома у Зайцевых оперативники нашли 24 патрона кольцевого воспламенения промышленного изготовления, а также более 317 граммов пороха. По ходатайству следствия пенсионера сразу же заключили под стражу.
Суд, решая вопрос об аресте, принял во внимание негативные характеристики Алексея Зайцева: местные жители назвали его агрессивным человеком, который после смерти своей супруги постоянно провоцировал конфликты.
Сам обвиняемый не просил более мягкой меры пресечения.
По приговору с Зайцева взыскано 2 млн руб. в пользу несовершеннолетнего сына убитого полицейского. В свою очередь, сын пенсионера ранее был приговорен к реальному сроку лишения свободы за дезертирство и сопротивление начальству (ст. 338 и 333 УК РФ). Его уголовное дело рассматривалось в Тамбовском гарнизонном военном суде в закрытом режиме.