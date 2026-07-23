Reuters: Intel и AMD заключили сделки с клиентами из КНР на поставку CPU для серверов
Американские компании Intel и AMD заключили несколько долгосрочных контрактов с китайскими клиентами на поставки им центральных процессоров (CPU) для серверов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Финансовые условия сделок не сообщаются, как и то, какие именно китайские производители серверов заключили сделки.
Intel и AMD являются ведущими производителями CPU в мире. В последнее время в условиях бума искусственного интеллекта (ИИ) возникает дефицит различного оборудования для дата-центров, цены на него растут. Как пишет Reuters, теперь к графическим процессорам и чипам памяти добавляются и другие виды оборудования, в том числе CPU.
Китай — один из крупнейших рынков серверов в мире. По данным источников агентства, с начала года цена на некоторые виды CPU для серверов в Китае выросла на 40%, а для некоторых моделей цены повышаются примерно на 10% в месяц. В таких условиях компании заключают долгосрочные соглашения на поставки оборудования.
Сделки Intel и AMD с китайскими клиентами происходят на фоне продолжающейся напряжённости в отношениях США и Китая, что привело к ограничениям на поставки американских чипов и оборудования в КНР, в том числе для технологий искусственного интеллекта. Власти США запрещают поставки современных чипов, которые могут быть использованы для разработки ИИ и технологий двойного назначения, хотя Intel и Nvidia ранее планировали выпускать для Китая специальные модели чипов. Глава Intel Пэт Гелсингер заявлял, что компания стремится поставлять в Китай столько продукции, сколько это возможно, предупреждая, что слишком жесткие ограничения позволят Китаю создавать собственные аналоги.
Китай, в свою очередь, активно продвигает собственное производство микрочипов и стремится снизить зависимость от зарубежных технологий. Так, китайские госучреждения получили рекомендации постепенно отказаться от использования ПК, серверов и другого оборудования с чипами Intel и AMD в пользу местных альтернатив, включая процессоры Huawei и Phytium, с целью завершить переход на отечественное оборудование к 2027 году. Также китайские власти призывали местные компании не использовать ускорители от AMD и Nvidia, особенно в государственных проектах, чтобы избежать потенциальных проблем с поставками оборудования.
Компании Intel и AMD официально приостановили все поставки продукции в Россию и Беларусь, при этом в РФ поставки процессоров Intel и AMD продолжают осуществляться по параллельному импорту. Однако за январь-октябрь 2023 года поставки Intel сократились на 64%, а AMD — на 70%. На фоне этих событий российские компании, такие как «Норси-Транс», начали выпуск систем хранения данных, серверов и компьютеров на китайских процессорах Loongson. Это связано с попаданием Loongson под блокирующие санкции США, что позволило китайским разработчикам возобновить поставки в РФ.