Reuters: Intel и AMD заключили сделки с клиентами из КНР на поставку CPU для серверов

Американские компании Intel и AMD заключили несколько долгосрочных контрактов с китайскими клиентами на поставки им центральных процессоров (CPU) для серверов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Финансовые условия сделок не сообщаются, как и то, какие именно китайские производители серверов заключили сделки.

Intel и AMD являются ведущими производителями CPU в мире. В последнее время в условиях бума искусственного интеллекта (ИИ) возникает дефицит различного оборудования для дата-центров, цены на него растут. Как пишет Reuters, теперь к графическим процессорам и чипам памяти добавляются и другие виды оборудования, в том числе CPU.

Китай — один из крупнейших рынков серверов в мире. По данным источников агентства, с начала года цена на некоторые виды CPU для серверов в Китае выросла на 40%, а для некоторых моделей цены повышаются примерно на 10% в месяц. В таких условиях компании заключают долгосрочные соглашения на поставки оборудования.

Яна Рождественская