Пермский округ оказался самым популярным среди кандидатов в депутаты Госдумы

22 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Государственной думы РФ. Об этом сообщается в соцсетях краевой избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Пермском крае образованы четыре одномандатных избирательных округа: №62, 63, 64 и 65.

Самым популярным среди партий оказался округ №62 «Пермский»: в нем за голоса избирателей поборются 10 кандидатов. Вторым по этому параметру оказался округ №63 «Чусовской», где на мандат претендуют девять человек. Кунгурский и Кудымкарский округа (№64 и 65 соответственно) привлекли по восемь претендентов на место в Госдуме.

Всего по округам в Прикамье выдвинулось 35 кандидатов, 33 из них — от политических партий, освобожденных от сбора подписей в поддержку выдвижения, заметили в комиссии. Двоим самовыдвиженцам предстоит собрать и представить в избирком подписи избирателей в свою поддержку. В Пермском округе порог установлен в 7644 голоса, в Чусовском необходимо заручиться поддержкой не менее 7376 человек.

Сдача документов на регистрацию продлится до 5 августа.

Напомним, на выборах в Госдуму РФ в 2021 году в Прикамье было зарегистрировано 33 кандидата по четырем одномандатным избирательным округам.