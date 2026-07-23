Мэрию обязали увеличить процент озеленения в Нижегородском районе

Доля озеленения территорий общего пользования в Нижегородском районе Нижнего Новгорода не соответствует требованиям законодательства и составляет менее 70%. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре, не уточнив, сколько именно процентов город не дотянул до норматива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова / Коммерсантъ Фото: Александра Викулова / Коммерсантъ

Для устранения нарушений прокурор подал иск к мэрии, который суд удовлетворил: администрацию обязали принять меры по фактическому озеленению требуемой площади.

Галина Шамберина