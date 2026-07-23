РНПК привлекли в процесс по иску против владельцев танкеров «Волгонефть»

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) получила процессуальный статус третьего лица при рассмотрении иска министерства природных ресурсов Краснодарского края к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», сообщил “Ъ” участник процесса. Минприроды требует возместить ущерб в сумме 34 млрд руб., нанесенный животному миру и природной среде в результате разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в декабре 2024 года.

Владельцами затонувших танкеров являются компании «Каматрансойл» и «Волгатранснефть». Суда были застрахованы в ООО «Абсолют страхование» и САО ВСК. Во время заседания судовладельцы просили привлечь страховщиков в качестве соответчиков, однако рассмотрение ходатайства было отложено. После этого суд привлек АО «Российская национальная перестраховочная компания» к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

РНПК создана Банком России для поддержания устойчивости страхового рынка, компания берет на себя часть крупных рисков российских страховщиков. Ранее РНПК стала участником процесса о взыскании с судовладельцев расходов Морспасслужбы на ликвидацию последствий ЧС. В этом процессе создан фонд ограничения ответственности страховщиков в сумме 1 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар