РНПК привлекли в процесс по иску против владельцев танкеров «Волгонефть»
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) получила процессуальный статус третьего лица при рассмотрении иска министерства природных ресурсов Краснодарского края к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», сообщил “Ъ” участник процесса. Минприроды требует возместить ущерб в сумме 34 млрд руб., нанесенный животному миру и природной среде в результате разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в декабре 2024 года.
Владельцами затонувших танкеров являются компании «Каматрансойл» и «Волгатранснефть». Суда были застрахованы в ООО «Абсолют страхование» и САО ВСК. Во время заседания судовладельцы просили привлечь страховщиков в качестве соответчиков, однако рассмотрение ходатайства было отложено. После этого суд привлек АО «Российская национальная перестраховочная компания» к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
РНПК создана Банком России для поддержания устойчивости страхового рынка, компания берет на себя часть крупных рисков российских страховщиков. Ранее РНПК стала участником процесса о взыскании с судовладельцев расходов Морспасслужбы на ликвидацию последствий ЧС. В этом процессе создан фонд ограничения ответственности страховщиков в сумме 1 млрд руб.
Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года, в результате которого в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, привело к масштабным экологическим искам. Росприроднадзор оценил общий ущерб в почти 85 млрд руб., разделив иски между владельцами и фрахтователями судов: около 49,5 млрд руб. должны выплатить «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг» за «Волгонефть-212», а 35,5 млрд руб. — ЗАО «Волгатранснефть» за «Волгонефть-239». Ответчики отказывались добровольно возмещать ущерб, утверждая, что суммы завышены, а причиной ЧС стали неблагоприятные погодные условия.
Помимо Росприроднадзора, иски также подали Морспасслужба, которая требовала возмещения расходов на ликвидацию последствий аварии, увеличив свои требования до 485,1 млн руб. к апрелю 2025 года. Администрация Анапы также подала иск на 647,4 млн руб. за работы по очистке побережья. Владельцы танкеров оспаривали размеры исков, а также пытались создать фонды ограничения ответственности, но суды ранее отказывали в этом.
Страховые компании ВСК и «Абсолют страхование» уже были привлечены к делу в качестве третьих лиц по ходатайству судовладельцев, так как танкеры были застрахованы у них. Привлечение РНПК к процессу отражает роль компании в системе перестрахования крупных рисков российских страховщиков и является логичным шагом в условиях значительных исковых требований и возможной солидарной ответственности со страховщиками.