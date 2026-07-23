В Ульяновске членам ОПГ предъявлено обвинение в незаконной организации азартных игр

Следственное управление СКР по Ульяновской области предъявило семи жителям Ульяновска обвинение в незаконной организации азартных игр организованной группой вне игорной зоны с использованием игрового оборудования и интернета (ч.3 ст.171.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

По версии следствия, с марта по июль 2026 года обвиняемые незаконно организовали проведение азартных игр в арендованном помещении в Засвияжском районе Ульяновска. Здание с подпольным игорным клубом было расположено около Московского шоссе. Клуб работал в условиях глубокой конспирации. На здании никаких вывесок не было кроме надписи «сдается в аренду». Участники ОПГ имели отработанный механизм конспирации, четкую структурированность и общую материально-финансовую базу. В СУ СКР отмечают, что для обеспечения бесперебойного функционирования игорного оборудования между участниками преступной группы были четко распределены преступные роли по обслуживанию автоматов, подбору помещений для их размещения, инкассации денежных средств.

Уголовное дело было возбуждено на основании переданных в СУ СКР результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ, которые и произвели задержание обвиняемых. В ходе обыска в игровом салоне было изъято 34 единицы игрового оборудования.

По ходатайству следователя четверым обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, троим — ограничения, не связанные с лишением свободы (подписка о невыезде). По данным источника, близкого к правоохранительным органам, все семеро вину признают.

Андрей Васильев, Ульяновск