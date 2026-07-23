В Бузулуке в суд направлено дело об организации занятия проституцией группой лиц

В Оренбуржье суд рассмотрит уголовное дело в отношении шести местных жителей, обвиняемых по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притона для занятия проституцией). Об этом сообщают прокуратура и полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2023 года была создана противоправная схема. 28-летняя жительница Бугуруслана выступила организатором, она вовлекла в преступную деятельность трех женщин (в качестве администраторов) и двух мужчин (в качестве водителей). Обвиняемая арендовала помещение, под видом массажного салона в нем оказывались услуги интимного характера. Фигурантка обеспечивала материальнобытовые условия для функционирования противоправного бизнеса, занималась распределением прибыли и организацией рекламной деятельности.

Доход от противоправной деятельности превысил 13,7 млн руб.

Руфия Кутляева