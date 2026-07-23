Песков: Россия остается открытой для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 23 июля сказал, что глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио «возобновил нашу позицию о готовности» к переговорам по украинскому урегулированию.

«Хочу напомнить, что министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим подстрекается европейскими столицами для продолжения войны, мы продолжаем нашу специальную военную операцию», — сказал Дмитрий Песков, но отметил, что в ходе военной спецоперации «мы фиксируем положительную для нас динамику».