Волжский горсуд изучит дело о краже золотых браслетов из ЦУМа почти на 3 млн руб

Волжский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Обвинительное заключение уже утверждено, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

По версии следствия, накануне праздника 8 Марта обвиняемый находился в ЦУМе Волжского. Там он воспользовался невнимательностью продавца-консультанта и похитил 34 золотых браслета.

Сумма ущерба составила 2,6 млн руб. Волгоградцу может грозить до 10 лет лишения свободы, уточнили в прокуратуре.

Нина Шевченко