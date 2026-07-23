Суд в Москве взыскал €47 млн с немецкого Rheinmetall по контракту с Минобороны

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о расторжении контракта Минобороны РФ с немецким военно-промышленным концерном Rheinmetall. С компании постановили взыскать более €47 млн. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Согласно данным картотеки, иск подали Московская военная прокуратура и АО «Гарнизон». В качестве ответчиков выступали ООО «ОРР Тренажерные системы», ООО «МС Мотосервис трейнинг», а также Rheinmetall Electronics GmbH, Rheinmetall Eastern Markets GmbH и Rheinmetall Aktiengesellschaft.

По данным РБК, контракт с Rheinmetall компания «Гарнизон» (ранее «Оборонсервис») заключила в июне 2011 года. По нему немецкий концерн обязался поставить «системы обучения в реальных условиях и оказать услуги по системному инжинирингу и контролю качества». Также планировалось закупить немецкие лазерные имитаторы стрельбы для отработки навыков ведения огня.

После вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года Минэкономики Германии отозвало у Rheinmetall разрешение на участие в строительстве Центра боевой подготовки сухопутных войск в нижегородском поселке Мулино. В результате центр достроили без участия немецкой стороны и ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Никита Черненко