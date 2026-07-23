Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму в украинском урегулировании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сказал, что ни о какой новой динамике в вопросе урегулирования конфликта на Украине сейчас говорить не приходится.

«Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты - это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится», — сказал Дмитрий Песков.