ЦИК зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На заседании 23 июля ЦИК зарегистрировал федеральный список от «Справедливой России». До этого были зарегистрированы списки КПРФ, «Новых людей», «Единой России» и ЛДПР.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу.