ФСБ задержала пензенца по подозрению в контрабанде военного изделия

В Пензенской области задержан 43-летний местный житель по подозрению в покушении на незаконное перемещение изделия военного назначения через государственную границу (ч. 3 ст. 30 и ч. 1.1. ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Пензенской области / Коммерсантъ Фото: УФСБ России по Пензенской области / Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина планировал вывезти изделие за рубеж в интересах иностранного государства. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ проводят расследование. Они устанавливают дополнительные эпизоды и обстоятельства, имеющие значение для следствия.

Нина Шевченко