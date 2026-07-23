Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lederer Фото: Lederer

Профессиональные юбилеи чаще всего отмечают торжественными ужинами и длинными речами. Немецкий независимый часовщик Бернард Ледерер решил иначе. 40 лет в часовом деле он отметил открытой встречей в Женеве, куда пригласил всех желающих просто выпить с ним кофе. На один день он вышел из-за верстака, надел фартук бариста и сам готовил кофе гостям. И, пожалуй, такой формат очень точно отражает его самого: необычного независимого часовщика.

Ледерер — один из первых членов Академии независимых часовщиков AHCI. Его всегда интересовали не внешние эффекты, а фундаментальные вопросы механики, и прежде всего спуск. Именно исследованию спусковых механизмов он посвятил большую часть своей карьеры, а его часы Central Impulse Chronometer получили сразу несколько престижных наград Grand Prix d’Horlogerie de Geneve — и за инновации, и за хронометрию.

При этом многие коллекционеры впервые узнали его совсем по другим работам. В начале 2000-х Ледерер запустил бренд BLU — source du temps, позже известный как Bernhard Lederer Universe. Эти часы были полной противоположностью классической швейцарской эстетике: с необычной архитектурой циферблатов, космическими сюжетами, а некоторые модели получили циферблаты из настоящего метеорита.

После кризиса 2009 года он почти на десятилетие исчез из публичного пространства, сосредоточившись на разработке механизмов для других компаний под контрактами о неразглашении. А затем вернулся уже под собственной фамилией — Lederer. И снова главными стали сложнейшие инженерные решения внутри механизма. Сегодня мастер выпускает очень малое количество часов в год и продолжает работать над новыми конструкциями спуска.

Анна Минакова