Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Зумеры вошли во вкус. Вокруг современного поколения 20-летних сложилось множество стереотипов: они не веселятся так, как дети 80-х и 90-х, меньше ищут близости и еще меньше пьют, но последнее все больше похоже на миф. Свое исследование опубликовала британская компания IWSR. Она занимается аналитикой глобального рынка алкоголя более 50 лет. По новым данным, поколение не то чтобы отказывается от алкоголя.

Доля потребляющих спиртное среди совершеннолетних представителей поколения Z составляет около 74%, а это почти сопоставимо с общим уровнем среди взрослого населения (76%) и на 8% выше, чем три года назад. Исследователи изучили анкеты 32 тыс. респондентов из 15 стран на разных континентах. Структура потребления различается.

Миллениалы остаются самой пьющей группой — там 81%. За ними следует поколение X (77%). Бумеры при этом снижают потребление до 71%. Логично: им сейчас от 60 до 80 лет. На их потребление влияет состояние здоровья и больший интерес к wellness-практикам. Уход бумеров с арены драматичен для бизнеса. Это самая активная аудитория, более других увлеченная потреблением новых товаров. Совершеннолетние зумеры уже составляют 17% всей пьющей аудитории, и, видимо, доля будет расти по мере взросления.

Интересно, что модель поведения отличается. Нынешние 20-летние чаще выбирают готовые коктейли. Этот рынок уже оценивается в $2,7 млрд и быстро растет. Популярны и форматы с пониженным или нулевым содержанием алкоголя. Эксперты подтвердили: зумеры позже распробовали спиртное, у них было меньше подростковых экспериментов. Повлияла также пандемия и экономическая неопределенность. Дальше интрига! Возможно, тренд на умеренность будет сохраняться, а может быть, с возрастом молодые догонят предыдущие поколения. Удивлять зумеры точно умеют.

Яна Лубнина