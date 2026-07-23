Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Название французское, происхождение греческое. Фраппе — напиток интернациональный по своей природе. Впервые его приготовили на международной торговой ярмарке в греческих Салониках. По легенде, один из участников решил по-быстрому глотнуть растворимого кофейку, но кипятка рядом не случилось.

То ли из интереса, то ли от отчаяния этот любитель кофе залил порошок холодной водой, засыпал сахаром и долго мешал. Любил, видимо, послаще. Получилось лучше, чем можно было ожидать. Да что там, отлично получилось! Упругий воздушный напиток с плотной пенной шапкой отлично выглядел и здорово освежал. Он и стал главным итогом ярмарки.

Рецепт мгновенно разошелся по кофейням всего мира. Каждый пытался, как мог, улучшить новинку. В Сербии и Албании фраппе стали делать на молоке, во Вьетнаме — на сгущенке, а в Штатах — со сладкими сиропами и взбитыми сливками. Но греки следуют классике. Вода, кофе (непременно растворимый), сахар и лед. Античная простота фигуре на пользу.

Павел Шинский