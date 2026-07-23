«Коллекция впечатляет, особенно медали самых первых Игр»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В казахстанской столице Астане 29 июля стартует международный мультиспортивный турнир «Игры будущего — 2026». Очень любопытные соревнования по «фиджитал-спорту». Команды сначала участвуют в кибер-соревнованиях, а затем выходят на реальные спортивные площадки. Не собираюсь заходить на поляну коллеги спортивного обозревателя Владимира Осипова, а рассказать хочу о сопутствующей культурной программе, а именно, о выставке в Национальном музее Республики Казахстан. Она, конечно, связана со спортом и называется «От Афин до Астаны: олимпийские артефакты из коллекции Владимира Потанина». Посвящена 130-летию первых Олимпийских игр и покажет более 140 предметов: медали и знаки, дипломы и некоторые материальные награды участникам (есть даже вазы с символикой), факелы и просто меморабилии.

Все они относятся к истории Олимпиад современности, начиная с первой, афинской, 1896 года. Мне довелось видеть коллекцию в Москве, в стенах Олимпийского университета, где она хранится. А потом в рамках выставочной программы в Сочи, в выставочном комплексе Красной Поляны. Скажу, что она впечатляет, особенно медали самых первых Игр современности. Кстати, тогда победители (а их было 43 в девяти видах спорта) получали серебряную медаль с позолотой авторства гравера Парижского монетного двора Шаплена.

Также в коллекции почетные дипломы — очень красивые по художественному решению. Ну, а особенно привлекают внимание зрителей олимпийские факелы — бесконечным разнообразием форм и материалов изготовления. Выставка в Астане адаптирована к истории казахстанского спорта: само экспозиционное пространство стилизовано под борцовский ковер, а среди меморабилий множество памятных предметов олимпийцев страны.

Игры будут «фиджитальными», поэтому и экспозиция совмещает физические предметы с цифровой частью. Здесь зрители увидят «живые полотна» — те самые прекрасные олимпийские дипломы, на которых средствами нейросетевых технологий «оживляются» образы античных богов и атлетов рубежа XIX—XX столетий.

Дмитрий Буткевич