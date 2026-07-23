Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ueslei Marcelino / Reuters Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В новейшей истории чемпионатов мира тоже есть матчи, о которых будут вспоминать всегда. Полуфинал чемпионата мира в Бразилии в 2014-м — яркий тому пример. Тогда хозяева турнира сошлись с Германией, на арене Минейрао собралось 60 тыс. человек. И то, что они увидели, пресса потом назовет «футбольным апокалипсисом».

Уже за первые полчаса немцы отправили в ворота Бразилии пять мячей. Да, тогда у хозяев не было нескольких ведущих игроков, таких как Неймар и Тьяго Силва, но то, что Германия будет уничтожать хозяев турнира, даже самые радикальные прогнозисты предположить не могли. Удивительно было наблюдать, как растерялись игроки сборной с невероятной победной историей.

Тренер Луис Фелипе Сколари не мог найти решение, а болельщики команды, не привыкшие к таким поворотам, переживали один из самых трагичных моментов в истории команды. К тому же многие считали бразильцев фаворитами турнира. Во втором тайме ничего не изменилось. Германия контролировала мяч, а Бразилия также выглядела беспомощной. Тот матч стал символом того, как блестящая подготовка, дисциплина и психология могут буквально деклассировать очень серьезного соперника.

На 79-й минуте счет был уже 7:0 в пользу сборной Германии. Бразильцы с игры забить так и не смогли — гол престижа на 90-й минуте они оформили с пенальти. Невероятно, но после финального свистка болельщики на трибунах аплодировали немцам. Тот матч побил сразу несколько рекордов, которые, скорее всего, будут держаться очень долго.

Четыре мяча немцы забили сопернику в течение шести минут. Это самый быстрый покер в истории турнира. Конечно же, тот полуфинал стал самым результативным, а то поражение — самым крупным в истории сборной Бразилии.