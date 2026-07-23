Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Когда 20 лет назад на Детройтском автосалоне показали полноразмерный внедорожник Mercedes-Benz GL, один мой коллега сказал: «Ну все, про ML теперь можно забыть, такой машины больше не существует. Если у клиента есть деньги на маленький мерседесовский внедорожник, то очевидно, что он найдет деньги и на большой, потому что "больше — значит, лучше", как говорят в Америке». Mercedes-Benz GL действительно сначала был адресован американскому рынку. Но потом, увидев клиентский интерес по всему миру, немецкая компания сделала модель глобальной. С тех пор у марки появилась дюжина кроссоверов и внедорожников, но GLS — так модель называется сегодня — по-прежнему самый большой автомобиль в линейке. Можно ли предложить клиенту что-то «более лучшее»? Конечно, Mercedes-Maybach GLS.

На днях компания представила обновленную версию модели. Пока это версия с индексом 680. Его турбированный бензиновый V8 развивает 603 л. с., что на 53 силы больше, чем у предыдущего внедорожного «Майбаха». В стандартной комплектации модель оснащается пневматической подвеской и системой управления амортизаторами, которая анализирует дорогу впереди и заранее меняет настройки. В качестве опции доступна система E-Active Body Control, которая противодействует кренам и в целом следит, чтобы не укачивало. Еще из нового отметим массаж в креслах второго ряда. Он теперь ухаживает не только за спиной, но и за ногами пассажира.

Внешне Mercedes-Maybach GLS отличается от обычного GLS новой подсвечиваемой решеткой радиатора. Светится также логотип Maybach и звезда на решетке радиатора — такого раньше не было. За дополнительные деньги доступны колесные диски, где логотип на ступице всегда будет в вертикальном положении, как у Rolls-Royce. В США продажи нового Mercedes-Maybach GLS 680 начнутся уже в этом году. Цена стартует от $180 тыс., Но переводить эту сумму в рубли не имеет смысла: у нас эта машина будет стоить не по курсу, а значительно дороже.

Дмитрий Гронский